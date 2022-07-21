'Markalar bana reklam vermiyor' diye ağlaşan TikTok fenomeni Taha Duymaz'ın aylık geliri oldukça uçuk 'Allah gözünü doyursun'
Tüm Türkiye onu çektiği yemek videolarıyla tanıdı. Yokluk içerisinde yaptığı yemeklerle sıcak bir konsept sunan Taha Duymaz, önlenemez bir yükselişe geçti. Ancak kendisine pozitif bir imajla gelen şöhret bir anda büründüğü tavırlar sonrası onu antipatik kıldı. Bir dönem hesabı da kapatılan Taha Duymaz şimdielerde TikTok'ta paylaştığı videolarla geçimini sağlıyor. Son dönemde estetik operasyonlarıyla çok konuşulan Taha Duymaz'ın aylık kazancı dudak uçuklatan cinsten.
21.07.2022 12:35 - Son Güncelleme: 21.07.2022 12:35
TikTok fenomeni Taha Duymaz o dönem yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğramış ve zor günler atlatmıştı.
Zor günleri geride bırakan Taha Duymaz, takipçilerine yemek videoları çekmeye ve paylaşımlar yapmaya devam ediyor. TikTok'ta ve Instagram'da milyonlarca takipçisi olan Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde burun ameliyatı olmuştu.
AYLIK KAZANCI AKIL ALIR GİBİ DEĞİL
Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, geçtiğimiz haftalarda burun estetiği yaptırdı. Değişimiyle günlerdir magazin gündeminde yer alan Duymaz, bu sefer de aylık kazancıyla adından söz ettirdi.