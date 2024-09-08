Kızılcık Şerbeti'nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: "O karakteri öldüreceğiz"

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık kapıda! Dizinin yapımcısından gelen o açıklama, izleyicileri şaşkına çevirdi. Birçok kişinin favorisi haline gelen o karakter, diziden çıkıyor. Dizinin yapımcısı, "O karakteri öldüreceğiz" diyerek açıkladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden o ayrılık...