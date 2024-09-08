Kızılcık Şerbeti'nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: "O karakteri öldüreceğiz"

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık kapıda! Dizinin yapımcısından gelen o açıklama, izleyicileri şaşkına çevirdi. Birçok kişinin favorisi haline gelen o karakter, diziden çıkıyor. Dizinin yapımcısı, "O karakteri öldüreceğiz" diyerek açıkladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden o ayrılık...
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık! Dizinin yapımcısından gelen o açıklama, izleyicileri şaşkına çevirdi.
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda 13 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor.
Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba bir haberle başladı.