SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kızılcık Şerbeti'nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: "O karakteri öldüreceğiz"

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık kapıda! Dizinin yapımcısından gelen o açıklama, izleyicileri şaşkına çevirdi. Birçok kişinin favorisi haline gelen o karakter, diziden çıkıyor. Dizinin yapımcısı, "O karakteri öldüreceğiz" diyerek açıkladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nde şoke eden o ayrılık...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 17:34 Güncelleme Tarihi08 Eylül 2024, 17:34
Kızılcık Şerbeti’nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: O karakteri öldüreceğiz 1

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti'nde beklenmedik bir ayrılık! Dizinin yapımcısından gelen o açıklama, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Kızılcık Şerbeti’nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: O karakteri öldüreceğiz 2

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu gibi isimlerin bir araya geldiği Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda 13 Eylül'de izleyiciyle buluşuyor.

Kızılcık Şerbeti’nde o oyuncunun fişi çekildi! Dizinin yapımcısı açıkladı: O karakteri öldüreceğiz 3

Ancak Kızılcık Şerbeti yeni sezona bomba bir haberle başladı.

SON DAKİKA