SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'in benzerlikleri akıl alır gibi değil! Ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu...

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Ancak bu kez dikkatler ünlü oyuncunun kendisinden değil, görenleri hayrete düşüren abisi Derviş İmirzalıoğlu'ndan yana. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler "Hangisi Kenan, ayırt etmek imkansız" yorumlarında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024, 17:48 Güncelleme 04 Ağustos 2024, 17:48
Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil! Ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu... 1

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Ancak bu kez dikkatler ünlü oyuncunun kendisinden değil, görenleri hayrete düşüren abisi Derviş İmirzalıoğlu'ndan yana. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler "Hangisi Kenan, ayırt etmek imkansız" yorumlarında bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil! Ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu... 2

Her Pazar günü ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster programıyla evlerimize konuk olan Kenan İmirzalıoğlu milyonlar tarafından yakından takip ediliyor.

Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş’in benzerlikleri akıl alır gibi değil! Ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu... 3

Sinem Kobal ile mutlu evliliğinden Lalin ile Leyla adını verdiği kızlarıyla baba olmanın mutluluğunu yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor.

SON DAKİKA