Kenan İmirzalıoğlu ile abisi Derviş'in benzerlikleri akıl alır gibi değil! Ayırt etmek imkansız! Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu...

1 Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, sadece ekranlardaki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da sıkça gündeme geliyor. Ancak bu kez dikkatler ünlü oyuncunun kendisinden değil, görenleri hayrete düşüren abisi Derviş İmirzalıoğlu'ndan yana. Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler "Hangisi Kenan, ayırt etmek imkansız" yorumlarında bulundu.

2 Her Pazar günü ATV ekranlarında Kim Milyoner Olmak İster programıyla evlerimize konuk olan Kenan İmirzalıoğlu milyonlar tarafından yakından takip ediliyor.