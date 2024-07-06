Gamze Özçelik'in kardeşini görenler hayrete düştü! Ablasının kopyası gibi! İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem...

Gamze Özçelik'in kardeşini görenler hayrete düştü! Gamze Özçelik'in ailesi, sık sık merak konusu olurken, kız kardeşi Meltem Özçelik'in ortaya çıkışıyla birlikte ilgi odağı haline geldi. Meltem, güzelliği ve zarafetiyle tıpkı ablası gibi dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve "Ablasının kopyası!" yorumlarına neden oldu. İşte Gamze Özçelik'in kız kardeşi Meltem...