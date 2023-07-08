Masterchef Danilo Zanna'nın sevgilisi bakın kim! Sır gibi saklıyor ama o da Masterchef'ten! Tuğçe Demirbilek'ten olaylı boşanma sonrası...
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 41 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. İtalyan şefin bir aşka yelken açtığı ve sevgilisiyle Mehmet Yalçınkaya'nın oğlunun düğüne gittiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
08.07.2023 14:07 - Son Güncelleme: 08.07.2023 14:08
Kendisi bu konuyla ilgili pek açıklama yapmasa da eski eşi Instagram paylaşımlarıyla Danilo Zanna'yı yerden yere vuruyordu. Hatta konu bir ara aldatmaya kadar gitmişti.
O dönem İtalyan şefin, Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile yasak aşk yaşadığı bu yüzden eşinden boşandığı iddia edilmişti.
Ancak Danilo Zanna ve Pelin Zaman yasak aşk iddiası hakkında net bir açıklama gelmemişti. Pelin Zaman ise o dönem şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyordu.