Yeşilçam’ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...
Kemal Sunal efsanesi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle ünlenen Hikmet Taşdemir, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısı olarak hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Filmleri aratmayan hayat hikayesiyle dikkat çeken oyuncunun son hali için "Eski halinden eser yok" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir'in son hali...
07.07.2023 16:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 16:37
1942 yılında Erzurum'da Astsubay bir ailede dünyaya gelen Hikmet Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı.