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Haberler Magazin Yeşilçam’ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Yeşilçam’ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Kemal Sunal efsanesi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle ünlenen Hikmet Taşdemir, yıllar sonra gündem oldu. Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısı olarak hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir'in son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Filmleri aratmayan hayat hikayesiyle dikkat çeken oyuncunun son hali için "Eski halinden eser yok" yorumu yapıldı. İşte Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i Hikmet Taşdemir'in son hali...

takvim.com.tr
07.07.2023 16:07 - Son Güncelleme: 07.07.2023 16:37
Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

1942 yılında Erzurum'da Astsubay bir ailede dünyaya gelen Hikmet Taşdemir, askeri okul sınavları kazandı ancak yarıda bırakarak bir fabrikada çalışmaya başladı.

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Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptıran oyuncu, daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir doktora ziyarette bulundu. Bu sırada tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştı ve Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynadı.

Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Yılmaz Güney ile tanışmasıyla hayatı değişen Taşdemir, o günleri ATV'ye verdiği bir röportajda şöyle anlattı: "Bir elektrik fabrikasının motor kısmında çalışıyordum. Parmağımı kaybettim preste.

Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Askeri okulda okuduğum dönemlerde tanıştığım Doktor Yıldırım Aktuna'yı ziyarete gittiğinde Yılmaz Güney ile karşılaştım. Yıldırım Aktuna, Yılmaz Güney'in de doktoruymuş.

Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Parmağım koptuğu için elim devamlı cebimdeydi. Yılmaz Güney bana bakıp, 'elini cebinden çıkartsana' dedi. Parmaklarımın olmadığını anlayınca, 'Parmaksız bir kabadayı rolü var' dedi. O rolü alınca hayatım değişti"

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