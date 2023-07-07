Yeşilçam’ın Gaddar Kerim’i Hikmet Taşdemir’in son hali ortaya çıktı! “Eski halinden eser yok” Meğer filmleri aratmayan hayat hikayesiyle...

Burada çalışırken bir parmağını makinaya kaptıran oyuncu, daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bir doktora ziyarette bulundu. Bu sırada tesadüfen Yılmaz Güney ile tanıştı ve Umutsuzlar filminde parmaksız adlı kiralık katil rolünde oynadı.