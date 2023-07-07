90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...
Askerden döndükten sonra Alpay Aydın ile tanışan ve Esmer adlı ilk albümüyle büyük çıkış yakalayan Rober Hatemo, kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmıştı. Kariyeri kadar açıklamalarıyla da konuşulan Hatemo, verdiği bir röportajda askerlik yaparken nasıl sünnet olduğunu anlatmış ve uzun süre gündem olmuştu. O açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Hatemo, "Kelleme 50.000 dolar kondu" diyerek özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Öte yandan şarkıcının son hali de çok konuşuldu. İşte Rober Hatemo'nun o itirafları ve son hali...
07.07.2023 16:46 - Son Güncelleme: 07.07.2023 16:56
25 Aralık 1974 tarihinde Araksi ve Şahin Hatemo çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Rober Hatemo, askerden döndükten sonra ş kendise "Bir yıl içerisinde albüm yapmasam baba mesleği kuyumculuğa döneceğim" sözü verdi.