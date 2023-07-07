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Haberler Magazin 90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

Askerden döndükten sonra Alpay Aydın ile tanışan ve Esmer adlı ilk albümüyle büyük çıkış yakalayan Rober Hatemo, kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaşmıştı. Kariyeri kadar açıklamalarıyla da konuşulan Hatemo, verdiği bir röportajda askerlik yaparken nasıl sünnet olduğunu anlatmış ve uzun süre gündem olmuştu. O açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Hatemo, "Kelleme 50.000 dolar kondu" diyerek özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Öte yandan şarkıcının son hali de çok konuşuldu. İşte Rober Hatemo'nun o itirafları ve son hali...

takvim.com.tr
07.07.2023 16:46 - Son Güncelleme: 07.07.2023 16:56
90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

25 Aralık 1974 tarihinde Araksi ve Şahin Hatemo çiftin çocuğu olarak dünyaya gelen Rober Hatemo, askerden döndükten sonra ş kendise "Bir yıl içerisinde albüm yapmasam baba mesleği kuyumculuğa döneceğim" sözü verdi.

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90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

Bir yılın sonunda Alpay Aydın ile tanışan ve Esmer adlı ilk albümünü 31 Mart 1997'de piyasaya süren şarkıcı, kısa sürede geniş hayran kitlesine ulaştı.

90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

Kariyeri kadar açıklamalarıyla da konuşulan Hatemo, yıllar önce verdiği bir röportajda askerlik yaparken nasıl sünnet olduğunu anlattı ve uzun süre gündem oldu.

90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

"BİZİ SÜNNET ÇOCUĞU GİBİ GEZDİRDİLER"
Hatemo, şunları söyledi: "Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı. İkimizi birlikte kestiler... Adana'da bizi sünnet çocuğu gibi giydirdiler ve sünnet arabasına koyup sokakta gezdirdiler.

90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

Ailem tutucu değildir. Hatta komutanım babamı arayıp 'sizinki sünnet olmak istiyor' deyip onayını aldı"

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