90’ların aranılan ismiydi! Rober Hatemo “Kelleme 50.000 dolar kondu” deyip itiraf etti! Son hali şaşırttı! Askerde sünnet olmuştu...

"BİZİ SÜNNET ÇOCUĞU GİBİ GEZDİRDİLER"

Hatemo, şunları söyledi: "Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı. İkimizi birlikte kestiler... Adana'da bizi sünnet çocuğu gibi giydirdiler ve sünnet arabasına koyup sokakta gezdirdiler.