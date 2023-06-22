Masterchef Danilo Zanna'nın sevgilisi bakın kim! Eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanması olay olmuştu! İtalyan Şef meğer...
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 41 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Şimdi de İtalyan şefin bir aşka yelken açtığı ve sevgilisiyle Mehmet Yalçınkaya'nın oğlunun düğüne gittiği iddia edildi. İşte detaylar...
22.06.2023 09:41 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:41
MasterChef Türkiye'nin sevilen İtalyan şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demirbilek'ten olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Kendisi bu konuyla ilgili pek açıklama yapmasa da eski eşi Instagram paylaşımlarıyla Danilo Zanna'yı yerden yere vuruyordu. Hatta konu bir ara aldatmaya kadar gitmişti.
O dönem İtalyan şefin, Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile yasak aşk yaşadığı bu yüzden eşinden boşandığı iddia edilmişti.
Ancak Danilo Zanna ve Pelin Zaman yasak aşk iddiası hakkında net bir açıklama gelmemişti. Pelin Zaman ise o dönem şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyordu.