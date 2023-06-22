Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele göz göze! Aşk tazeleyen çiftten aile pozu geldi kayınvalide Arzu Sabancı detayı bomba...
Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele göz göze! Aşk tazeleyen çiftten aile pozu geldi, anne Arzu Sabancı detayı hündeme bomba gibi düştü. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift terminal aşıklar olarak magazin gündeminden düşmüyordu. Düğün sezonunun açılmasıyla eğlencelerde boy gösteren Hande Erçel ile Hakan Sabancı, yakın arkadaşlarının düğününde ortaya çıktı. O düğünde Hande Erçel'in ablası ve eniştesi ile bir araya gelen ve fotoğraf çekilen Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da yer aldığı görüldü. Herkesin aklında ise ayı soru; müstakbel kayınvalidesi ile pişti olan Hande Erçel, Arzu Sabancı ile yan yana geldi mi?
22.06.2023 09:29 - Son Güncelleme: 22.06.2023 09:37
Hande Erçel ile Hakan Sabancı el ele göz göze! Aşk tazeleyen çiftten aile pozu geldi, kayınvalide Arzu Sabancı detayı bomba...
Önceki akşam biri oyuncu diğeri basketbolcu olan arkadaşlarının düğününde boy gösteren Hande Erçel ile Hakan Sabancı sosyal medyada gündem oldu.
Hande Erçel'in ablası ve eniştesi ile çekildiği fotoğraf karesinde yer alan Hakan Sabancı'yı görenler, "Aileye girdi, evlilik yakın" yorumları yaptı.
Aynı düğünde Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın da yer alması, "Hande ile bir araya geldiler mi acaba?" sorusunu akıllara getirdi.