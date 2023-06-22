İbrahim Büyükak, Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel'i fena ti'ye aldı Seda Sayan kahkahaya boğuldu sosyal medya: "Favorim sensin"
İbrahim Büyükak, Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel'i fena ti'ye aldı Seda Sayan kahkahaya boğuldu sosyal medyada İbrahim Büyükak'ın o videosuna, "Favorim sensin" , "Alemsin" yorumları yapıldı. Katıldığı bir ödül töreninde kıyafeti ve saçıyla dikkat çeken 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan kendisini çekmek isteyen kameramanlara poz verirken yaptığı hareketlerle gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından benzer hareketler Hande Erçel'den de gelince o anlar Hafsanur'a gönderme olarak yorumlanmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak ise konuyu kendi tarzında espirili bir hale dönüştürdü.
22.06.2023 10:09 - Son Güncelleme: 22.06.2023 10:20
İbrahim Büyükak, Hafsanur Sancaktutan ve Hande Erçel'i fena ti'ye aldı Seda Sayan kahkahaya boğuldu. O anlar sosyal medyada "Favorim sensin" , "Alemsin" yorumlarına neden oldu.
Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrolünü paylaşacağı yeni projesi ile ile sık sık gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde şoke eden hareketlerde bulundu.
Sütyesiz tarzıyla dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan'ın katıldığı gecede kameralar karşısına geçince poz vermek için şekilden şekili girdiği anlar kısa sürede güendem oldu.
Ardından benzer hareketler Hande Erçel'den de geldi. Erçel, yüzü olduğu markanın davetinde poz verirken şekilden şekile girince "Hafsanur Sancaktutan'a gönderme" olarak yorumlandı.