Masterchef Danilo Zanna'nın boşandığı eski eşi Tuğçe Demirbilek yeni halleriyle bomba! 9 yıllık evlilikten sonra bir güzellik geldi
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 40 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik, geçtiğimiz yıl bitti. Ünlü şefin eski eşi, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelirken binlerce beğeni alıyor.
13.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 13.01.2023 09:10
Elin Oğlu programı ile tanınan Danilo Şef, gönlünü Tuğçe Demirbilek'e gönlünü kaptırdı ve 2012 yılında nikâh masasına oturdu.
Tuğçe Demirbilek'in Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep ettiği, tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna'nın ise kabul etmediği iddiaları gündeme geldi. Haberlerin akabinde Demirbilek, sessizliğini bozdu.
BOŞANMA NEDENLERİNİ AÇIKLADI
Öte yandan Tuğçe Demirbilek, yayınladığı tekzip ile Danilo Zanna ile boşanma sebeplerini de açıkladı. Tuğçe Demirbilek'in iddialarına göre; çiftin ilişkileri yalanlar üzerine kurulu ve Danilo Zanna yalanlarla kurulu bir hayatı yaşamaya devam etmek istedi.