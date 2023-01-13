Cüneyt Arkın'ın mirası aileyi birbirine düşürdü! Yeşilçam yıldızının vasiyeti ortaya çıktı Filiz Cüreklibatır itiraz etti ortalık karıştı
Cüneyt Arkın'ın mirası aileyi birbirine düşürdü! Vasiyet ortaya çıktı Filiz Cüreklibatır itiraz etti, ortalık karıştı. 28 Haziran 2022'de hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın 14 Nisan 2009 tarihinde yazdığı vasiyetname, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde aileye açıklandı. Arkın'ın ilk evliliğini yaptığı Güler Mocan'dan dünyaya gelen kızı Filiz Cüreklibatır vasiyetnameye itiraz etti. İşte detaylar...
Cüneyt Arkın'ın mirası aileyi birbirine düşürdü! Yeşilçam yıldızının vasiyeti ortaya çıktı Filiz Cüreklibatır itiraz etti ortalık karıştı.
Cüneyt Arkın, 84 yaşında geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalbinin durması olarak açıklanmıştı. Daha önce verdiği bir demeçte kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyerek, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Yalnız bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı-koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi" demişti. Sanatçının vefat etmesinin ardından ailesine ve sevdiklerine bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı.
"HÜR İRADEMLE YAPIYORUM"
14 Nisan 2009 tarihinde kendi el yazısı ile yazdığı vasiyetnamede Cüneyt Arkın, "Levent'teki ikametimde otururken tamamen serbest iradem ve nizamla, hiçbir tehdit, hile, telkin, tesir ve hileye düşmeden kendi el yazımla aşağıda belirtmiş olduğum gayrimenkulümle ilgili son arzularımı içeren vasiyetimi yapıyorum" cümlelerini kullandı. Arkın'ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent'te gayrimenkulünün ölümü halinde eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Cüreklibatır'a paylaştırılmasına karar verdi. Vasiyetname oyuncunun ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde aileye açıklanmak üzere sunuldu.
"HAYALLERE SARILIYORUM"
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır 53 yıllık aşkına seslenmişti geçtiğimiz aylarda...
Kara Murat, Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam olarak tanıdık onu. Atı ve kılıcıyla Yeşilçam'a damga vuran yakışıklı jön Cüneyt Arkın'ın 84 yıldır sevgiyle atan kalbi daha fazla dayanamadı ve Arkın 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrıldı.