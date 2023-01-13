Cüneyt Arkın'ın mirası aileyi birbirine düşürdü! Yeşilçam yıldızının vasiyeti ortaya çıktı Filiz Cüreklibatır itiraz etti ortalık karıştı.

Cüneyt Arkın, 84 yaşında geçtiğimiz yıl 28 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalbinin durması olarak açıklanmıştı. Daha önce verdiği bir demeçte kazandığı paralarla hiç yatırım yapmadığını söyleyerek, "Biz paranın da şöhretin de kıymetini bilmedik. Yalnız bir huyum vardır babamdan kalma, '3 kuruş kazanırsan bir kuruşunu biriktireceksin' derdi. Biriktirdim. Levent'te oturduğum eve güveniyordum. Onu sattığım zaman karı-koca başımızı sokacağımız bir ufak yerimiz olabilirdi" demişti. Sanatçının vefat etmesinin ardından ailesine ve sevdiklerine bıraktığı vasiyeti ortaya çıktı.