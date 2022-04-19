Masterchef Danilo Zanna yeni sevgilisiyle partide sarmaş dolaş! Eski eşinin bire bir aynısı! Pelin yüzünden boşandı deniyordu
MasterChef'in İtalyan jüri üyesi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik geçtiğimiz aylarda sona ermişti. Masterchef yarışmacılarından biri olan Pelin Zaman yüzünden ayrıldıkları iddia edilmişti ünlü çiftin ancak bir açıklama gelmemişti. Ve sonunda Danilo Zanna yeni sevgilisiyle görüntülendi. Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi eski eşi Tuğçe Demirbilek'in aynısı gibi.
MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demirbilek'ten tek celsede boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla 40. yaş gününü kutlayan Danilo Zanna'nın, yeni sevgilisi de ortaya çıktı. Ancak gelin görün ki, Danilo Şef'in yeni sevgilisi eski eşi Tuğçe Demirbilek'e benzetildi. İşte haberin detayları...
MasterChef Türkiye'nin sevilen İtalyan şefi Danilo Zanna, geçtiğimiz aylarda eşi Tuğçe Demirbilek'ten olaylı bir şekilde boşanmıştı.
Kendisi bu konuyla ilgili pek açıklama yapmasa da eski eşi Instagram paylaşımlarıyla Danilo Zanna'yı yerden yere vuruyordu. Hatta konu bir ara aldatmaya kadar gitmişti.
O dönem İtalyan şefin, Masterchef yarışmacılarından Pelin Zaman ile yasak aşk yaşadığı bu yüzden eşinden boşandığı iddia edilmişti.
Ancak Danilo Zanna ve Pelin Zaman yasak aşk iddiası hakkında net bir açıklama gelmemişti. Pelin Zaman ise o dönem şarkıcı Gökhan Akar ile aşk yaşıyorduç