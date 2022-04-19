Oryantal Asena bahçede güneşlendiği anları paylaştı! Son halini gören tanımakta zorlandı! En cesur haliyle sosyal medyayı salladı
Son halini gören tanımakta zorlandı! Asıl adı Onur Çakmak olan oryantal Asena, 1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanıştı ve özellikle İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazındı. İbrahim Tatlıses'in programında uzun yıllar izleyiciyle buluşan Asena hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Oryantal denince akla gelen ilk isimlerden olan ünlü isim, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturarak gözlerden uzak bir yaşam tercih etti. Ancak Hasan Dere ile mutlu bir evlilik sürdüren Asena, son paylaşımıyla gündem olmaktan kurtulamadı. Bahçede güneşlendiği anları yayınlayan dansçı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan en cesur haliyle kamere karşısına geçen Asena'nın makyajsız hali beğeni topladı. İşte Asena'nın sosyal medyayı sallayan son hali...
19.04.2022 01:19 - Son Güncelleme: 19.04.2022 01:23
1995 yılında Mustafa Topaloğlu'nun yardımlarıyla sahne ile tanışan Asena, İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluştu.
Sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ve oryantal denince akla gelen ilk isimlerden olan Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile nikah masasına oturarak gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.
Ancak Hasan Dere ile mutlu bir evlilik sürdüren Asena, son paylaşımıyla gündem olmaktan kurtulamadı.
Güzel havanın tadını doyasıya çıkaran Asena'nın son halini gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Tanıyamadım" yorumunda bulundu.