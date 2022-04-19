Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: "Sen Rihanna mısın?"
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay'ın dekolte elbiseli hamilelik pozuna yorum yağdı... Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ece Ronay'ın Instagram'dan paylaştığı hamilelik pozları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada tepki alan Ece'yi görenler; "Sen Rihanna mısın?" diyerek yorum yaptı. Bir takipçisinden gelen yoruma kızan Ece, bakın nasıl yanıt verdi.
19.04.2022 09:47 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:47
"SEN RİHANNA MISIN?"
Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemik nedeniyle adı magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir'den ilk çocuğuna hamile kaldığını duyurdu.