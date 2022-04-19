RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: "Sen Rihanna mısın?"

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: "Sen Rihanna mısın?"

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay'ın dekolte elbiseli hamilelik pozuna yorum yağdı... Geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren ve mesajları tek tek ifşa eden genç şarkıcı, yaşadığı polemik üzerine ünlü şovmen ile mahkemelik olmuştu. Ardından nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturan Ece Ece Ronay'ın Instagram'dan paylaştığı hamilelik pozları kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada tepki alan Ece'yi görenler; "Sen Rihanna mısın?" diyerek yorum yaptı. Bir takipçisinden gelen yoruma kızan Ece, bakın nasıl yanıt verdi.

19.04.2022 09:47 - Son Güncelleme: 19.04.2022 09:47
Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: Sen Rihanna mısın?

"SEN RİHANNA MISIN?"

Mehmet Ali Erbil'in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı...

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Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: Sen Rihanna mısın?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı polemik nedeniyle adı magazin gündeminden düşmeyen sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Ece Ronay, geçtiğimiz aylarda eşi Mehmet Bilir'den ilk çocuğuna hamile kaldığını duyurdu.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: Sen Rihanna mısın?

Şu sıralar 7 aylık hamile olan ünlü isim, sosyal medyayı da aktif kullanmayı ihmal etmiyor.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: Sen Rihanna mısın?

TAKİPÇİSİNİN YORUMUNA KIZDI

Ünlü isim, turuncu ve dekolteli bir elbise giyerek çektirdiği hamilelik fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

Mehmet Ali Erbil’in tacizini ifşa etmişti! Karnı burnunda olan Ece Ronay hem alttan hem üstten açtı o pozuna yorum yağdı: Sen Rihanna mısın?

Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçilerinden birinin yaptığı yorum ise ünlü ismi kızdırdı.

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