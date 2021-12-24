Masterchef Danilo Zanna TV 8'i yarı yolda bıraktı çekime gelmedi! İş Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'ya kaldı ses seda yok
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik bitti. Peki Danilo Zanna'nın Masterchef macerası da mı? Danilo Zanna'nın Masterchef son bölümde yer almaması dikkat çekti. Danilo Zanna, Masterchef'ten ayrılıyor mu?
MasterChef Türkiye yarışmasında üç jüri üyesinden biri olan Danilo Zanna, çarşamba akşamı yayımlanan yeni bölümde yer almadı. Dış oyunda Antalya'ya giden ekipte bulunmayan Zanna ile ilgili, 'Danilo Şef MasterChef'ten ayrıldı mı, neden yok?' soruları gündeme geldi.
MasterChef Türkiye yarışması 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Antalya'ya konuk oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Antalya bölgesindeki yemekler yapıldı ve özel konuklara ikram edildi. MasterChef'in Antalya bölümünde ise jüride ünlü şef Danilo Zanna yer almadı. Yarışmayı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sundu.
BOŞANMA DAVASIYLA AYNI GÜNE DENK GELDİ
Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift tek celsede boşandı.