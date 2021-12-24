Masterchef Danilo Zanna TV 8’i yarı yolda bıraktı çekime gelmedi! İş Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’ya kaldı ses seda yok

MasterChef Türkiye yarışmasında üç jüri üyesinden biri olan Danilo Zanna, çarşamba akşamı yayımlanan yeni bölümde yer almadı. Dış oyunda Antalya'ya giden ekipte bulunmayan Zanna ile ilgili, 'Danilo Şef MasterChef'ten ayrıldı mı, neden yok?' soruları gündeme geldi.