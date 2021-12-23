Burak Kut’un doktor eşi daha fazla dayanamadı yanıtı tokat gibi yapıştırdı! 'Neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi anlamadım' denilmişti
Burak Kut'un doktor eşi daha fazla dayanamadı yanıtı tokat gibi yapıştırdı! 90'lı yılların en hit çıkışını yakalayan 47 yaşındaki Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve çift aynı yıl Aden Bucan adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Burak Kut'un eşi Cansen Yeni, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' şeklindeki yorumuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.
23.12.2021 10:24
- Son Güncelleme: 23.12.2021 10:30
Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor.
Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile hayatını birleştirdi. Çift aynı yıl ilk çocukları Aden Bucak'ı kucağına aldı.
TOKAT GİBİ CEVAP
Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut son olarak takipçisinden gelen yoruma verdiği cevapla dikkat çekti.