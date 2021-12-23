Merve Boluğur yeni sevgilisiyle yakalandı, o isim bakın kim çıktı! Oyunculuktan şarkıcılığa soyunan Merve'nin ağzı kulaklarında...

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle adından söz ettiren 34 yaşındaki güzel, "Hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna, "Birbirimizi tanıyoruz. Güzel bir diyaloğumuz var. Şu an çok mutluyuz" cevabını verdi.