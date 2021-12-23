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Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe'den olaylı şekilde boşanan şef..

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik bitti. Peki Danilo Zanna'nın Masterchef macerası da mı? Danilo Zanna'nın Masterchef son bölümde yer almaması dikkat çekti. Danilo Zanna, Masterchef'ten ayrılıyor mu?

23.12.2021 09:34 - Son Güncelleme: 23.12.2021 09:34
Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe’den olaylı şekilde boşanan şef..

MasterChef Türkiye yarışmasında üç jüri üyesinden biri olan Danilo Zanna, çarşamba akşamı yayımlanan yeni bölümde yer almadı. Dış oyunda Antalya'ya giden ekipte bulunmayan Zanna ile ilgili, 'Danilo Şef MasterChef'ten ayrıldı mı, neden yok?' soruları gündeme geldi.

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Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe’den olaylı şekilde boşanan şef..

MasterChef Türkiye yarışması 22 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde Antalya'ya konuk oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Antalya bölgesindeki yemekler yapıldı ve özel konuklara ikram edildi. MasterChef'in Antalya bölümünde ise jüride ünlü şef Danilo Zanna yer almadı. Yarışmayı Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu sundu.

Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe’den olaylı şekilde boşanan şef..

DANILO ZANNA ANTALYA'YA GİDEMEDİ

Şef Somer Sivrioğlu, Zanna'nın özel bir nedenle bölüme katılamadığını açıkladı.

Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe’den olaylı şekilde boşanan şef..

Zanna'nın çekimleri 15 ve 16 Aralık'ta yapılan bölümde yer almamasının nedeni ise boşanma davası olduğu ortaya çıktı.

Masterchef Danilo Zanna eşinden sonra yarışmadan da mı ayrıldı son bölümde yoktu! Eşi Tuğçe’den olaylı şekilde boşanan şef..

BOŞANMA DAVASIYLA AYNI GÜNE DENK GELDİ

Masterchef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek 2012 yılında hayatlarını birleştirmişti. Çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı. Boşanma sürecinde anlaşmazlık yaşayan çift tek celsede boşandı.

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