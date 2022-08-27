Masterchef Danilo Zanna dosta düşmana gösteriyordu ama takma çıktı! Danilo Zanna'nın bu halini görmeden geçmeyin meğer...
MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Danilo Zanna'ya bugünki şöhretini getiren ise Tuğçe Demirbilek ile olan evliliği oldu. Ancak herkesin gıptayla baktığı o evlilik, geçtiğimiz aylarda bitti. Boşanması nedeniyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Danilo Zanna hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detayları.
27.08.2022 10:47 - Son Güncelleme: 27.08.2022 10:47
Hem MasterChef hem de adlı restoranıyla ilgilinen ekranların sevilen ismi Zanna'nın bu kez eski hali gündeme geldi.
Sevilerek takip edilen Danilo Şefin "Elin oğlu" isimli programdayken çekilmiş bölümlerinde saçlarının çok seyrek olduğu resmen ortaya çıktı.
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışmasında jüri üyesi olan Danilo Zanna'nın saçlarının protez olup olmadığı yarışmanın izleyenleri tarafından araştırılıyor. Sempatik tavırlarıyla da herkesin beğenisi kazanan Danilo'nun saçları protez mi?