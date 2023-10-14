Masterchef Cemre'nin eski sevgilisi o ünlü futbolcu çıktı görenler şaştı kaldı! Masterchef'in tek kadın şampiyonu Cemre Uyanık'ın sevgilisi...

Bu sezon All-Star formatıyla ekranlara gelen Masterchef'e, şampiyonların da dahil olmasıyda kartlar bir kez daha dağıldı. Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri. 2019 sezonu şampiyonu yeni gelmesine rağmen söylemleri ve sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cemre Uyanık hakkında araştırma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce inanamadı. Bakın Masterchef Cemre'nin o ünlü eski sevgilisi kim.
MasterChef Türkiye şampiyonu Cemre Uyanık şimdilerde All Star'la yarışmaya geri döndü. Hem de ne dönmek.
Dobralığı ve elinin lezzetiyle MasterChef'in sevilen isimlerinden Cemre, yarışma haricinde de çok başarılı bir şef.
MasterChef yarışmacısı Cemre Uyanık 1992 yılında doğdu. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümü üzerinden tamamladı.