Masterchef Cemre'nin eski sevgilisi o ünlü futbolcu çıktı görenler şaştı kaldı! Masterchef'in tek kadın şampiyonu Cemre Uyanık'ın sevgilisi...

Bu sezon All-Star formatıyla ekranlara gelen Masterchef'e, şampiyonların da dahil olmasıyda kartlar bir kez daha dağıldı. Masterchef'in tek kadın şampiyonu olan Cemre Uyanık, yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri. 2019 sezonu şampiyonu yeni gelmesine rağmen söylemleri ve sivri çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cemre Uyanık hakkında araştırma yapanlarsa eski sevgilisinin kim olduğunu görünce inanamadı. Bakın Masterchef Cemre'nin o ünlü eski sevgilisi kim.