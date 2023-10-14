Siyonist sermayeden katliama skandal destek! Hollywood oyuncuları İsrail için açık mektup imzaladı

ABD ve Batı'nın kesintisiz desteğini arkasına alan işgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sistematik bir soykırım işliyor. Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood oyuncuları, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Öte yandan 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında aralarında Gal Gadot, Madonna, Natalie Portman'ın da olduğu birçok sinema oyuncusu sosyal medya hesaplarından İsrail'e desteklerini duyurdu. İşte detaylar...