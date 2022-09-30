Masterchef Büşra'ya bak sen! Sen neymişsin be Büşra! Bakmayın öyle sessiz durduğuna Büşra Zambak meğer Sabancıların...
TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te artık 18 kişilik ana kadro yarışmacıları adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Ayrıca Zambak, yarışmanın başından bu yana çok konuşulan bir isim. Yarışmacılar arasında en çok şaşırtan Büşra Zambak oldu. Sessiz sedasız, hanımefendi duruşuyla takdir toplayan Büşra Zambak hakkındaki bazı detaylar ise herkesi şaşkına çevirdi.
30.09.2022 11:39 - Son Güncelleme: 30.09.2022 11:39
GÜLER SABANCI'NIN AŞÇISI ÇIKTI
Masterchef yarışmacılarından Büşra Zambak'ın Güler Sabancı'nın aşçısı olduğu ortaya çıktı.
MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?
MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Büşra Zambak, 25 yaşında ve aslen Denizlili.