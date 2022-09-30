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Haberler Magazin Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler: "Benim meme yerim bile..."

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler: "Benim meme yerim bile..."

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu... Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler! Bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Gülcan Arslan, Berfu Yenenler'in 'meme' paylaşımına tepkisiz kalamadı. Yenenler gelen "Memen yokmuş" yorumlarından sıkılıp esprili bir paylaşım yapınca Gülcan Arslan da kendisine yapılan yorumları yazdı.

30.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:32
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan’dan ağızları açık bırakan sözler: Benim meme yerim bile...

"BENİM MEME YERİM BİLE..."

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler...

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan’dan ağızları açık bırakan sözler: Benim meme yerim bile...

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan’dan ağızları açık bırakan sözler: Benim meme yerim bile...

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan’dan ağızları açık bırakan sözler: Benim meme yerim bile...

Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler’in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan’dan ağızları açık bırakan sözler: Benim meme yerim bile...

Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı.

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