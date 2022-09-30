Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler: "Benim meme yerim bile..."
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu... Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler! Bikinili pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Gülcan Arslan, Berfu Yenenler'in 'meme' paylaşımına tepkisiz kalamadı. Yenenler gelen "Memen yokmuş" yorumlarından sıkılıp esprili bir paylaşım yapınca Gülcan Arslan da kendisine yapılan yorumları yazdı.
30.09.2022 12:29 - Son Güncelleme: 30.09.2022 12:32
"BENİM MEME YERİM BİLE..."
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in paylaşımı olay olmuştu! Gülcan Arslan'dan ağızları açık bırakan sözler...
Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündeme gelen Eser Yenenler'in eşi son olarak siyah elbisesiyle poz verdi.
Sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler takipçilerinden elbisesinin geceliğe benzediğine dair yorumlar aldı.