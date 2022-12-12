MasterChef Büşra Zambak bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanamadı! İşte 25 yaşındaki Büşra Zambak’ın memleketi...
MasterChef 2022 yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ederken bu haftanın elenen ismi Büşra Zambak oldu. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'dan 23 puan alarak hayallerine veda eden MasterChef Büşra'nın hayatı da merak edildi. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Zambak'ın özellikle memleketi merak edildi. Fenomen yarışmacı hakkında en çok "Büşra Zambak aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 25 yaşındaki Büşra Zambak'ın memleketi...
12.12.2022 00:57 - Son Güncelleme: 12.12.2022 00:57
MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden Büşra Zambak, kısa sürede gündem oldu ve fenomen yarışmacının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Zambak'ın özellikle memleketi merak edildi. Fenomen yarışmacı hakkında en çok "Büşra Zambak aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.