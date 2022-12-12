2 çocuk annesi Esra Erol’un güzelliği ve zarafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Öyle bir yürüdü ki mankenleri aratmadı! İlk yorum Derya Uluğ’dan...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. İki çocuğunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yırtmaçlı uzun elbisesi ile boy gösteren Erol, güzelliği ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine toplarken yürüyüşüyle mankenleri aratmadı. İşte Esra Erol'un o paylaşımı...
12.12.2022 01:27 - Son Güncelleme: 12.12.2022 01:41
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, 2 çocuk annesi Esra Erol güzelliği ve zarafetiyle ortalığı kasıp kavurdu! Öyle bir yürüdü ki mankenleri aratmadı! İlk yorum Derya Uluğ'dan...
İki çocuğunun babası Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya hesabında yayınladığı son görüntülerle gündem oldu.