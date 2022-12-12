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Haberler Magazin 1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği, ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de nefesler tutuldu. 1 milyon TL'lik soruyu açtırma başarısı gösteren Batu Alıcı, milyonları ekran başına kilitledi. Batu Alıcı, yanıtı Bala Hatun olan "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekildi. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer ise soruyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Burak Özçivit'in biricik partneri Özge Törer'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
12.12.2022 00:15 - Son Güncelleme: 12.12.2022 00:32
1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

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1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

Sorunun şıkları ise şıkları ise şöyleydi:

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

Alıcı, soruyu doğru yanıtladı ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle program sona erdi.

1 Milyon TL’lik soru soruldu! Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı geldi! Burak Özçivit’in partneri...

1 MİLYON TL'LİK SORU!
Yeni bölüm ise 1 Milyon TL'lik soruyla başladı. Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu.

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