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Haberler Magazin Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! 'Özel aşçıyım' demişti meğer Sabancıların...

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! 'Özel aşçıyım' demişti meğer Sabancıların...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, 2022 sezonu epey hareketli geçiyor! Jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te yarışmacılar adlarından epey söz ettiriyorlar. Onlardan biri de Büşra Zambak. Ayrıca Zambak, yarışmanın başından bu yana çok konuşulan bir isim. Önceki gün Masterchef öncesi neler yaptığından bahseden Büşra 'özel aşçı' olduğunu söyledi. Sonrasında da nerede çalıştığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

31.10.2022 11:05 - Son Güncelleme: 31.10.2022 11:05
Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! ’Özel aşçıyım’ demişti meğer Sabancıların...

Sessiz sedasız bir o kadar da iddialı yoluna devam eden yarışmacı Büşra Zambak herkesi şaşırttı. Bakın neden.

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Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! ’Özel aşçıyım’ demişti meğer Sabancıların...

Önceki gün yayınlanan eleme öncesi şefler, Büşra'yla sohbet etti.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! ’Özel aşçıyım’ demişti meğer Sabancıların...

Yarışma öncesi ne iş yaptığı sorulan Büşra 'özel aşçı' olduğunu söyledi. Sonrasında da hayat hikayesi ve nerede çalıştığı merak konusu oldu.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! ’Özel aşçıyım’ demişti meğer Sabancıların...

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında daha eleme aşamalarından bu yana adından söz ettiren bir isim.

Masterchef Büşra çıka çıka kim çıktı ona yan bakmak yürek ister! ’Özel aşçıyım’ demişti meğer Sabancıların...

Yarışmacı 25 yaşında ve 9 yıldır profesyonel aşçı olduğunu belirtiyor.

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