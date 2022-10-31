Sibel Can ile Hakan Ural oğlu Engincan Ural'a 20 gün önce düğün yapmıştı... İlk kez konuştu: "Karşınızda hem anne hem de kayınvalide duruyor"
Sibel Can ile Hakan Ural oğlu Engincan Ural'a 20 gün önce düğün yapmıştı... Sibel Can ilk kez konuştu.17 yaşında şöhret basamaklarını tırmanırken, delicesine aşık olduğu Hakan Ural ile gizlice evlenen ve bu evlilikten Engincan Ural ile Melisa Ural adında iki evlada sahip olan Sibel Can, ardından 2000 yılında başka bir evlilik yaptı ve Emir Aksüt adında bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Hakan Ural ise Ezgi Can Ural ile evlendi ve Gisella adında bir kız çocuğu daha oldu. 10 Ekim'de ilk evladı olan Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can'ın düğünde eğlendiği anlar gündeme bomba gibi düşmüştü. Sibel Can oğlu Engincan Ural'ın düğünü hakkında ilk kez konuştu. "En çok ben eğlendim" diyen ünlü şarkıcı bakın neler söyledi.
31.10.2022 10:46 - Son Güncelleme: 31.10.2022 10:51
"KARŞINIZDA HEM ANNE HEM DE KAYINVALİDE DURUYOR"
Sibel Can ile Hakan Ural oğlu Engincan Ural'a 20 gün önce düğün yapmıştı... Sibel Can oğlunun düğünü hakkında ilk kez konuştu.
Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile nikâh masasına oturdu.