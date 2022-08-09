Eski dostlar birbirine girdi! Murat Cemcir ’soyuldum’ diyerek Nurgül Yeşilçay’ın sevgilisi Necati Kocabay’dan şikayetçi oldu!

MURAT CEMCİR'DEN 'ŞİRKETİMİ SOYDU' İDDİASI

Sabah'ın haberine göre; Murat Cemcir, dava sonrası Kocabay'ın şirketi soyduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Dilekçede, şirketin iş ve işlemleriyle ilgili şirket yönetici olarak hareket eden Kocabay'ın, şirketin yazılı izni ve bilgisi dışında kendisine verilen yetkiyle diğer şirket çalışanlarına usulsüz avans kullandırdığı, bu nedenle işine son verildiği anlatıldı. Cemcir, şirket hesaplarından para çıkışlarında bulunduğu ve bunların aktarım yerlerinin açıklamalarına ait farklılıklar olduğu, makyajlama yaparak bunların şüphelinin şahsi hesabına aktarıldığını belirterek bu aktarımların şirketin iştigal konusu dışında ve tamamen şahsi harcamalarda kullanıldığını iddia etti.