Hayat Bilgisi'nin Mennan'ı nasıl bıraktıysanız öyle! Erdal Türkmen şimdilerde neler yapıyor son hali şaşkına çevirdi
Hayat Bilgisi dizisi bir döneme damgasını vurmuştu. Pek çok usta ismi bünyesinde barındıran ve şu sıralar adından sıkça söz ettiren Gökçe Bahadır, İpek Erdem, Paşhan Yılmazel gibi isimlerin yıldızların parlamasına ön ayak olan Hayat Bilgisi dizisinin oyuncuları ve karakteri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Akıllara en çok kazınan isimlerden biri hademe Mennan'dı. Saf ve temiz Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen daha sonra ortalardan kayboldu. Şimdilerden neler yapıyor dersiniz... İşte başta Hayat Bilgisi'nin Memnan'ı Erdal Türkmen olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri. .
28.08.2021 09:57
- Son Güncelleme: 28.08.2021 09:57
Oyuncu kadrosunda İpek Erdem, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi tecrübeli oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi, bir döneme damga vuran dizeler arasında yer aldı.
Dizide öyle bir karakter vardı ki; hareketleriyle ve komik sözleriyle izleyenleri kırıp geçiriyordu. O isim Mennan karakterine hayat veren Erdal Türkmen idi.
Hayat Bilgisi'nin 2006 yılında ekranlara veda etmesinin ardından uzun süre herhangi bir dizide rol almayan Erdal Türkmen'in son hali ve ne iş yaptığı merak ediliyordu.
YOUTUBER OLDU; İZLENMELERİ OLDUKÇA YÜKSEK
Hayat Bilgisi'nin Mennan karakterini canlandıran yetenekli oyuncu Erdal Türkmen, şu sıralar Youtube'da içerikler üretiyor.