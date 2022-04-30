Kadir İnanır'ın son hali görenleri şoke etti Yeşilçam'ın Deli Kadir'inin eski halinden eser yok! İnanır'ın yüzündeki ifade ise...
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle oldukça sıkıntılı günler geçirmişti. 72 yaşında usta sanatçı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılmış ve zor günler geçirip, ardından sağlığına kavuşmuştu. Ameliyatın ardından toparlanmaya çalışan İnanır'ın son görüntüsü sosyal medya hesabından paylaşıldı. İnanır'ın keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.
30.04.2022 14:47 - Son Güncelleme: 30.04.2022 14:47
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, 20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İnanır'ın beyin damarına pıhtı attığı tespit edilmişti. Apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuştu. 22 gün gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde son halini Instagram'dan paylaştı.
20 Kasım tarihinde Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.