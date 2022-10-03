SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı sosyal medyadan işte böyle duyurdu: "Gözümün nuru..."
Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses'in acı günü! Usta sanatçı ölüm haberiyle yıkıldı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. 70 yaşındaki sanatçı İbrahim Tatlıses kötü haberi sosyal medyadan işte böyle duyurdu.
"GÖZÜMÜN NURU..."
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı sosyal medyadan işte böyle duyurdu.
İbrahim Tatlıses'in Hollanda'da yaşayan amcasının oğlu Halil Tatlı yaşamını yitirdi. Tatlıses, amcasının oğlu Halil Tatlı'nın hayatını kaybettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.
Amcasının oğlunun bir karesini sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, fotoğrafa şu notu düştü: "Sevgili amcamın oğlu Halil Tatlı, Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailemizin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Gözümün nuru Halil'im, mekânın cennet olsun. İyi bir aile reisiydin Halil'im!" ifadelerini kullandı. Halil Tatlı'nın cenazesi Hollanda'dan getirilerek Salı günü öğle namazına müteakiben Yusuf Paşa Camisi'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığına defnedilecek.
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