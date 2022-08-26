Masterchef Burak çıka çıka bakın kim çıktı meğer gözümüzün önündeymiş! Gamze'ye 'geri zekalı çakal' diyen Burak Kaya meğer...
Masterchef'in 2022 sezonu epey olaylı başladı... Mutfağı seven ve Türkiye'nin Masterchef'i olmak isteyen 18 yarışmacı ve yedek yarışmacılar varlarını yoklarını mutfakta sergiliyorlar. Masterchef'te önceki akşam epey gerilimli anlar yaşanadı. Burak Kaya'nın takım arkadaşı Gamze hakkında kullandığı 'geri zekalı, çakal' ifadeleri büyük tepki çekerken, Burak Kaya hakkında araştırma yapanlar, kim olduğunu görünce şaşkına döndü. Bakın Masterchef Burak, çıka çıka kim çıktı. İşte detaylar...
Masterchef'te yakışıklılığıyla dikkat çekek Burak Kaya hakkında ortaya çıkan bazı bilgiler sosyal medyayı salladı. Burak Kaya aslında bir oyuncuymuş. Ancak önce, geçen akşam yaşananlara dönelim.
Masterchef'te gergin anlar! Burak Kaya'nın Gamze'ye hakareti sonrası Mehmet Şef çıldırdı | VİDEO
Somer Sivrioğlu, 'Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.' dedi.
Burak Kaya daha sonra açıklama yapıp yaptığı hakaretleri açıkladı ve 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' dedi.
MEHMET ŞEF ÇOK SİNİRLENDİ
Burak'ın hiç kimseyi konuşturmaması ve ispiyonladı Gamze beni demesi üzerine Mehmet Şef, 'Sürekli kendi haklı olduğunu düşünür bir durumdasın, orada ben vardım ve bana göstermedi. Benim için iki yarışmacı da aynıdır. O bana göstermedi demek ki ispiyon değil. Ne diye Gamze senden özür dileyecek özür dilemesi gereken bir kelime var mı?' dedi. Gamze'nin sadece Burak'ın hakaret ettiğini kendisinin öyle bir şey söylemediğini dile getirmesinin ardından Mehmet Şef Burak Kaya'ya dönerek, 'O zaman sen özür dileyeceksin. Dile' dedi. Burak, 'Özür dilerim. Bir daha özür dileyeceksin sen benden.' demesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mehmet Yalçınkaya, 'Oğlum sen özür dileyeceksin o dilemeyecek! Özür dile ve devamını getirme.' dedi.