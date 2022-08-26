Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Çıplak sandım"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içinden paylaştı sosyal medya yıkıldı görenler, "Çıplak sandım" yorumları yaptı. Babasının cinsel ilişki itirafının ardından Ece Ronay'dan gelen, "Baban seni rezil ediyor" paylaşımı üzerine Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kulanan ve takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlarıyla sık sık adından bahsettiren Yasmin Erbil'in son karesi algı oyunlarına neden oldu. İşte o poz.
"ÇIPLAK SANDIM"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler, "Çıplak sandım" yorumları yaptı.
Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.
Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ile gündeme gelen Yasmin Erbil'in "Tanımadığım insanlara pirim vermek istemiyorum. Sonuçta o benim babam ve onun benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanındayım. Hiç tanımadığım, TikTok denen uygulamada ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim." çıkışı dikkat çekmişti.