Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Çıplak sandım"

Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ile gündeme gelen Yasmin Erbil'in "Tanımadığım insanlara pirim vermek istemiyorum. Sonuçta o benim babam ve onun benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanındayım. Hiç tanımadığım, TikTok denen uygulamada ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim." çıkışı dikkat çekmişti.