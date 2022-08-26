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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Çıplak sandım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medyayı yıktı geçti görenler: "Çıplak sandım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içinden paylaştı sosyal medya yıkıldı görenler, "Çıplak sandım" yorumları yaptı. Babasının cinsel ilişki itirafının ardından Ece Ronay'dan gelen, "Baban seni rezil ediyor" paylaşımı üzerine Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kulanan ve takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlarıyla sık sık adından bahsettiren Yasmin Erbil'in son karesi algı oyunlarına neden oldu. İşte o poz.

26.08.2022 09:09 - Son Güncelleme: 26.08.2022 17:25
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler: Çıplak sandım

"ÇIPLAK SANDIM"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler, "Çıplak sandım" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler: Çıplak sandım

Açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Mehmet Ali Erbil, bir sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü cinsel ilişkiye girdim. Pazar günüm boştu, bir mecra beni kapatmıştı" itirafında bulunmuş ve yine çok konuşulmuştu.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler: Çıplak sandım

Aralarında husümeti bitmeyen Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay ile gündeme gelen Yasmin Erbil'in "Tanımadığım insanlara pirim vermek istemiyorum. Sonuçta o benim babam ve onun benim her zaman yanımda olduğu gibi ben de her zaman onun yanındayım. Hiç tanımadığım, TikTok denen uygulamada ünlü olan bir insana prim vermeyeceğim." çıkışı dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler: Çıplak sandım

Önceki gün Ece'den gelen Yasmin açıklamalarıyla adından söz ettiren Erbil, sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’den olay kare! Arabanın içindeki hali sosyal medya yıktı geçti görenler: Çıplak sandım

Babası ile Ece Ronay'ın arasında yaşananların dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Yasmin Erbil son karesiyle gündeme bomba gibi düştü.

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