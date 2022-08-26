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Haberler Magazin Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Özge Özberk (Derya), Devrim Özkan (Songül), Nilsu Berfin Aktaş (Gizem), Mustafa Açılan (Araz) gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Ertan Saban'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ertan Saban aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Ertan Saban'ın memleketi...

26.08.2022 01:47 - Son Güncelleme: 26.08.2022 01:47
Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Ertan Saban, başrolünde yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündem oldu.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol alan Saban'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Meslektaşı Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

İnternet kullanıcıları, "Ertan Saban aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

İşte başta Ertan Saban olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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