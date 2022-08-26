Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Sadi’si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...

Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu, Mutlu Ol Yeter adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol alan Saban'ın hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.