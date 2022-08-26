Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Ebru Özkan’ın gelin gittiği memleket...
Özge Özberk (Derya), Devrim Özkan (Songül), Nilsu Berfin Aktaş (Gizem), Mustafa Açılan (Araz) gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakterini canlandıran Ertan Saban'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Meslektaşı Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Ertan Saban aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Ertan Saban'ın memleketi...
26.08.2022 01:47 - Son Güncelleme: 26.08.2022 01:47
Ertan Saban, başrolünde yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündem oldu.
Meslektaşı Ebru Özkan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Ertan Saban aslen nereli?" sorusunun yanıtını aratırken oyuncunun memleketini ilk kez duyanlar şaşıp kaldı.