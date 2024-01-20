Masterchef bitti kavgası bitmiyor! Finalde düşüp bayılan Tahsin hem Demet Akalın'a hem yarışmacılara salladı Acun Ilıcalı da nasibi anldı

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef'in, 2023 All-Star sezonu şampiyonu Esra Tokelli olmuştu... Bir diğer finalist ise Tahsin Küçük'tü. Küçük'ün sonuçlar açıklanırken baygınlık geçirdiği anlar ise çok konuşulmuştu. Finalden günler sonra Tahsin Küçük katıldığı bir Youtube programında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hedefinde Masterchef yarışmacıları ve Demet Akalın vardı. İşte haberin ayrıntıları.