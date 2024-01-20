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Masterchef bitti kavgası bitmiyor! Finalde düşüp bayılan Tahsin hem Demet Akalın'a hem yarışmacılara salladı Acun Ilıcalı da nasibi anldı

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef'in, 2023 All-Star sezonu şampiyonu Esra Tokelli olmuştu... Bir diğer finalist ise Tahsin Küçük'tü. Küçük'ün sonuçlar açıklanırken baygınlık geçirdiği anlar ise çok konuşulmuştu. Finalden günler sonra Tahsin Küçük katıldığı bir Youtube programında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Hedefinde Masterchef yarışmacıları ve Demet Akalın vardı. İşte haberin ayrıntıları.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 15:54 Güncelleme 20 Ocak 2024, 15:54
Masterchef bitti kavgası bitmiyor! Finalde düşüp bayılan Tahsin hem Demet Akalın’a hem yarışmacılara salladı Acun Ilıcalı da nasibi anldı 1

Masterchef bitti tantanası bitmedi.

Masterchef bitti kavgası bitmiyor! Finalde düşüp bayılan Tahsin hem Demet Akalın’a hem yarışmacılara salladı Acun Ilıcalı da nasibi anldı 2

Masterchef 2023 All-Star'ın şampiyonu Esra Tokelli olmuştu. Finalistlerden biri de Tahsin Küçük'tü.

Masterchef bitti kavgası bitmiyor! Finalde düşüp bayılan Tahsin hem Demet Akalın’a hem yarışmacılara salladı Acun Ilıcalı da nasibi anldı 3

Sonucun açıklandığı anlarda Küçük'ün baygınlık geçirmesi çok konuşulmuşu.

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