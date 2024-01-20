Pınar Altuğ "Bugün ayrılalı 33 sene oldu" dedi kayınvalidesinden yorum gecikmedi! Altuğ'un baba özlemi

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Altuğ, babasının 33'üncü ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı o karenin altına yazdığı "Bugün ayrılalı 33 sene oldu, çok özlüyorum" notu takipçilerini duygulandırırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu. Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi.
Pınar Altuğ'un baba özlemine kayınvalide yorumu gecikmedi! 33 yıl önce hayatını kaybetmişti...
Yağmur Atacan'la mutlu bir evliliği Su adında da bir kızı olan Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla dikkat çekti.
Altuğ, 1991 yılında kaybettiği babası Niyazi Üçer Altuğ'u ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı. Babasıyla yer aldığı siyah beyaz kareyi Instagram'da takipçileri ile paylaşan Altuğ, altına şu notu düştü:
"Bugün ayrılalı 33 sene oldu, çok özlüyorum"