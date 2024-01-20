Pınar Altuğ "Bugün ayrılalı 33 sene oldu" dedi kayınvalidesinden yorum gecikmedi! Altuğ'un baba özlemi

Babasını henüz 16 yaşındayken kaybeden ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un özlemi dinmiyor. Altuğ, babasının 33'üncü ölüm yıl dönümünde yaptığı duygusal paylaşım ile özlemini dile getirdi. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı o karenin altına yazdığı "Bugün ayrılalı 33 sene oldu, çok özlüyorum" notu takipçilerini duygulandırırken ünlü oyuncu kısa sürede gündem oldu. Altuğ'un paylaşımına kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi.