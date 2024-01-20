Erkan Petekkaya oğlu Cem Cano ile paylaştı son halini görenler şaştı kaldı "Mete'yi neden böyle sevmedin" 20 yaşındaki Cem Cano...

53 yaşındaki ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü... 2003 yılında Didem Petekkaya ile dünya evine giren Erkan Petekkaya, 2004 yılında baba oldu. Oğulları Cem Cano Petekkaya'yı gözlerden uzak tutan ünlü çift, zaman zaman paylaşım yapıyor onunla. Baba Erkan Petekkaya önceki gün oğlu Cem Cano ile paylaşım yaptı. 20 yaşında koca bir delikanlı olan Cem Cano'nun son hali görenleri şaşırttı.