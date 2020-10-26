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Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

Geri bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Ardından Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur hakkında ortaya çıkanlar, görenleri şoke etmişti. Nedeni ise Masterchef Berker ve Eray ekranlara hiç uzak isimler olmamasıydı. Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı elenmemek için büyük mücadele verirken, final etabı duygusal anlara sahne oldu. Favori gösterilen yarışmacılardan Berker Başmanav yarışmaya veda etti. İşte o anlar ve Berker'in şaşırtan eski görüntüleri...

26.10.2020 09:49 - Son Güncelleme: 26.10.2020 10:39
Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te 25 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Eleme oyununun ilk bölümünde altı yarışmacı, ellerinden geleni yaparken; final etabında duygusal anlar yaşandı. Sona kalan üç yarışmacının gitmemek için çabaladığı MasterChef'te elenen 10. isim Berker oldu.

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Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

MasterChef'te Eray'ın kaptanı olduğu mavi ve Emir'in kaptanlık yaptığı kırmızı takım yarışmacıları; hafta boyunca dokunulmazlık oyunu için mücadele etti. 2-1'lik mavi takımın üstünlüğüyle sonuçlanan haftada dört kırmız, iki mavi takım yarışmacısı eleme oyunu oynadı.

Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

25 Ekim akşamı MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda; Emir, Esra, Sefa, Tanya, Berker ve Uğur yaratıcılık oyunu oynadı. Şeflerin safran verdiği yarışmacılar, en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı. En başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa olarak oldu.

Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

Eleme gecesinin final etabında ise Tanya, Berker ve Uğur'dan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.
MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Üç yarışmacı da Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.

Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

BERKER'İN GÖZYAŞLARI
Bütün yarışmacıların ufak tefek hataları olduğunu söyleyen Somer Şef, en başarılı tabağı Uğur olarak açıkladı. Son ikiye kalan Tanya ve Berker büyük heyecan yaşadı. Şeflerin verdiği kararla yarışmaya veda eden isim Berker oldu.

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