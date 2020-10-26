Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...
Geri bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Ardından Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur hakkında ortaya çıkanlar, görenleri şoke etmişti. Nedeni ise Masterchef Berker ve Eray ekranlara hiç uzak isimler olmamasıydı. Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı elenmemek için büyük mücadele verirken, final etabı duygusal anlara sahne oldu. Favori gösterilen yarışmacılardan Berker Başmanav yarışmaya veda etti. İşte o anlar ve Berker'in şaşırtan eski görüntüleri...
25 Ekim akşamı MasterChef 2020'de eleme gecesi ilk turunda; Emir, Esra, Sefa, Tanya, Berker ve Uğur yaratıcılık oyunu oynadı. Şeflerin safran verdiği yarışmacılar, en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Verilen sürenin bitimi ile şefler yemeklerin tadına baktı. En başarılı üç tabağı açıkladı. Bu isimler Emir, Esra ve Sefa olarak oldu.
Eleme gecesinin final etabında ise Tanya, Berker ve Uğur'dan istenen yemek Danilo Şefin tarifi ile 'Siste Ördek' oldu.
MasterChef Türkiye'den elenecek 10. ismi belirlemek için oynanan eleme finali nefes kesti. Üç yarışmacı da Danilo Şef'in tabağına en yakını yapmak için kıyasıya yarıştığı oyun sonrası şefler elenecek ismi belirledi.