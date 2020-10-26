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Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur'un görüntüleri şoke etmişti! Dakikalarca gözyaşı döktü...

Geri bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Ardından Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur hakkında ortaya çıkanlar, görenleri şoke etmişti. Nedeni ise Masterchef Berker ve Eray ekranlara hiç uzak isimler olmamasıydı. Sevilen yarışma programı Masterchef'te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. 6 yarışmacı elenmemek için büyük mücadele verirken, final etabı duygusal anlara sahne oldu. Favori gösterilen yarışmacılardan Berker Başmanav yarışmaya veda etti. İşte o anlar ve Berker'in şaşırtan eski görüntüleri...

26.10.2020 09:49 - Son Güncelleme: 26.10.2020 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





