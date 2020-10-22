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Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Danilo Zanna...

Geri bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği ortaya çıkmıştı. Şimdi de Masterchef Berker Başmanav ve Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Berker ve Eray ekranlara hiç uzak isimler değillermiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.

22.10.2020 15:48 - Son Güncelleme: 22.10.2020 15:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





