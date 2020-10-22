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Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi bakın hangi ünlü futbolcu çıktı! İşte Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi...

Melisa Aslı Pamuk, son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. 29 yaşındaki oyuncu dizisi, sosyal medya paylaşımlarıyla ve güzelliğiyle çok konuşuluyor. Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un özel hayatı yakın mercek altında. Hakkında en çok merak edilen ise sevgilisinin kim olduğu. Bakın Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi kim çıktı. İşte başta Melisa Aslı Pamuk olmak üzere ünlülerin eşleri ver sevgilileri.

22.10.2020 14:15 - Son Güncelleme: 22.10.2020 14:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





