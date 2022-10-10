MasterChef Barış bakın aslen nereli çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı! İşte 23 yaşındaki Barış Demir’in memleketi...
Jüri görevini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Barış Demir, yaptığı lezzetli yemekler ile şeflerin beğenisini kazanarak ana kadroya katılan isimlerden biri oldu. Performansının yanı sıra kaptanlık yaptığı haftada Fatma Nur ile yaşadığı gerginlikle de çok konuşulan fenomen yarışmacının hayatı merak konusu oldu. 23 yaşındaki Demir'in özellikle memleketi araştırıldı. İnternet kullanıcıları, en çok "MasterChef Barış Demir aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte MasterChef Barış'ın memleketi...
10.10.2022 23:36 - Son Güncelleme: 10.10.2022 23:36
MasterChef Barış Demir yarışmada yaptığı lezzetli yemekler ile şeflerin beğenisini kazanarak ana kadroya katılan isimlerden biri oldu.
Fenomen yarışmacı şimdi ise memleketiyle gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, "MasterChef Barış Demir aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı.