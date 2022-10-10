2 yıl önce sessiz sedasız evlenmişti! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu’nun gözünden sakındığı öğretmen eşine bakın! Hayran bıraktı
Kadrosunda Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı'nın yer aldığı Güldür Güldür Show ekibinden yeni sezon afişi geldi. Afişte Onur Buldu'nun yer almaması dikkat çekti. Programdan ayrılan oyuncu hayranlarını üzerken Buldu'nun hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun iki yıl önce nikah masasına oturduğu öğretmen eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu'nun gözünden sakındığı eşi...
10.10.2022 23:14 - Son Güncelleme: 10.10.2022 23:40
Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, Show TV'de ekrana gelen Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı.
Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen programın afişinde Onur Buldu'nun yer almaması ise dikkat çekti.