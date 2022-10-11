2 çocuk annesi Tuğba Altıntop “kızım ve torunum” deyip paylaştı! Rafet El Roman’ın eski eşinin son haline bakın! Hayranlarını korkutmuştu...
1996 yılında Miss Turkey güzeli seçilen ve aynı sene Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten iki kızı oldu. Rafet El Roman ile 2003 yılında olaylı bir şekilde boşanan Altıntop, hem özel hem de iş hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Mankenliğin ardından şarkıcılığa soyunan Altıntop, geçen haftalarda ise korkunç bir olayla gündeme geldi. Arkadaşının Akita cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan ünlü şarkıcının yüzüne 50'den fazla dikiş atıldı. Olayın ardından yaptığı açıklamada "Yüzümün sol tarafı parçalandı" diyen Altıntop, haftalar sonra son halini yayınladı. Altıntop'un "kızım ve torunum" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Tuğba Altıntop'un o paylaşımı...
Şarkıcı Rafet El Roman ile 1996'da nikah masasına oturan ve 2003'te olaylı bir şekilde boşanan Tuğba Altıntop'un bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu.
Ünlü şarkıcı, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşımın köpeği yerde yatıyordu. Yanına gittim, sevdim okşadım. Eğilip yüzünü öpmek istedim. Bir anda yüzüme saldırdı. Kimse müdahale edemeden bıraktı, kenara çekildi. Olay 10 saniye içinde olup bitti. Yüzümün sol tarafı parçalandı. Hemen hastaneye gittik. Doktorlar yapabileceklerini yaptı ama 'İz kalma ihtimali var' dediler. Daha sonra deri nakli ya da hücre nakli yapılabileceğini söylediler"
"ÖLÜM HABERİMİ YAZABİLİRDİNİZ"
Köpeğin sahibi olan arkadaşından şikâyetçi olmadığını söyleyen Tuğba Altıntop, sözlerine şöyle devam etti: "Şikâyetçi değilim, zaten ilgileniyor her şeyle. Akita cinsi köpekler böyle saldırgan olabiliyor. Benim de daha önce bahçeli evimde Macar Rottweiler köpeğim vardı. Ama hiç böyle bir şey yaşamadık. Şimdi sitede oturduğum için Pomeranian Spitz cinsi bir köpek besliyorum"