Masterchef Barbaros'un güzeller güzeli eşine bir bakın bakın! İkinci olarak final önlüğünü giyen Barbaros Yoloğlu...

Masterchef 2020'nin finalisti olan, Masterchef All-Star'da da ikinci olarak final önlüğünü giydi. Hali hazırda şampiyonluğunda en büyük adaylarından biri olan Barbaros Yoloğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Yoloğlu'nun bir süre önce hayatını birleştirdiği eşi Şule ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...