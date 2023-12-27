Masterchef Barbaros'un güzeller güzeli eşine bir bakın bakın! İkinci olarak final önlüğünü giyen Barbaros Yoloğlu...

Masterchef 2020'nin finalisti olan, Masterchef All-Star'da da ikinci olarak final önlüğünü giydi. Hali hazırda şampiyonluğunda en büyük adaylarından biri olan Barbaros Yoloğlu günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Yoloğlu'nun bir süre önce hayatını birleştirdiği eşi Şule ise güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte detaylar...
Masterchef All-Star'da en yüksek oyu olarak ceketi giyen ikinci isim Barbaros Yoloğlu oldu.
Barbaros , '' Bugün bu ceketi giydiğim için çok mutluyum. Vermiş olduğum sözler var aileme ve kendime.
Hayallerimiz doğrultusunda hayal etmenin ne kadar büyük olduğunu, iki yıldızlı şeften gömlek giydiysem bir gün o iki yıldıza elbet ulaşabileceğimin göstergesi.'' dedi.