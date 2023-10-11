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3 çocuk babası Rafet El Roman havuz başında sere serpe şiir okudu "Size bir şiir okuyayım mı?" Kısırlaştırma ameliyatı olmuştu

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı bu kez havuz başında şiir okuduğu paylaşımla gündemde.

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Giriş Tarihi 11 Ekim 2023, 18:11 Güncelleme 11 Ekim 2023, 18:28
3 çocuk babası Rafet El Roman havuz başında sere serpe şiir okudu Size bir şiir okuyayım mı? Kısırlaştırma ameliyatı olmuştu 1

Son röportajında çocuk sahibi olmamak için 10 yıl önce kısırlaştırma ameliyatı olduğunu söyleyen Rafet El Roman, uzun süre gündem olmuştu.

3 çocuk babası Rafet El Roman havuz başında sere serpe şiir okudu Size bir şiir okuyayım mı? Kısırlaştırma ameliyatı olmuştu 2

Geçtiğimiz günlerde de evlilik sorularına yanıt veren El Roman şu ifadeleri kullanmıştı:

3 çocuk babası Rafet El Roman havuz başında sere serpe şiir okudu Size bir şiir okuyayım mı? Kısırlaştırma ameliyatı olmuştu 3

"Gerçek aşıklar aynı yaştadır. Yaş farkı birbirini seven insanlar için geçerli değil. Biz Yasemin (Gergeç) Hanım ile bunun muhabbetini hiç yapmıyoruz, beraberliğimiz devam ediyor"

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