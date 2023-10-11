3 çocuk babası Rafet El Roman havuz başında sere serpe şiir okudu "Size bir şiir okuyayım mı?" Kısırlaştırma ameliyatı olmuştu

Verdiği son röportajda vasektomi ameliyatı olduğunu açıklayan üç çocuk babası Rafet El Roman, "Kızlarım, kardeşlerim ve annemle konuşarak, tıbbi olarak kendi tercihimle bunun önlemini aldım" demişti. Ünlü şarkıcı bu kez havuz başında şiir okuduğu paylaşımla gündemde.