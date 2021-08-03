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Haberler Magazin MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın oturduğu MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Ayyüce Kamit, yeni imajıyla dikkat çekti. Yarışma sonrası sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla fenomen haline dönüşen Kamit, son haliyle yine takipçilerinden beğeni topladı. İmajını tamamen değiştiren Ayyüce'yi görenler şaşkınlığını gizleyemezken fenomen yarışmacı için 'Yarışma yaradı' yorumu yapıldı. İşte MasterChef Ayyüce'nin son hali...

03.08.2021 20:42 - Son Güncelleme: 03.08.2021 20:42
MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

MasterChef 2020'de yarışan ve performansıyla dikkat çeken Ayyüce, yarışmaya erken veda etmesine rağmen birçok kişinin gönlünü kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

Yarışmadaki sessiz duruşu ve lezzetli yemekleriyle adından söz ettiren Ayyüce, MasterChef'e veda etmesinin ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla fenomen haline dönüştü.

MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan fenomen yarışmacı, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarıyla yine adından söz ettirdi.

MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

Saç rengini değiştirerek imaj tazeleyen Ayyüce, son halini Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

MasterChef Ayyüce imaj tazeledi bambaşka biri oldu! Son hali ‘Yarışma yaradı’ dedirtti Ayyüce Kamit’i gören dönüp bir daha baktı

Stiliyle dikkat çeken MasterChef Ayyüce'nin paylaşımları, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.