Çukur’un gözü kara Yamaç’ı Aras Bulut İynemli bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Aras Bulut İynemli’nin memleketi...
Çukur'un gözü kara Yamaç'ı Aras Bulut İynemli bakın aslen nereliymiş! Çukur dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Aras Bulut İynemli'nin Üç Kuruş'ta rol alıp almayacağı merak konusu oldu. İçerde ve Çukur dizisi sonrasında Üç Kuruş'la izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak edilen İynemli'nin özel hayatı da araştırılmaya başlandı. İynemli hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle ünlü oyuncunun memleketini merak etti. İynemli hayranları, "Aras Bulut İynemli aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Aras Bulut İynemli'nin memleketi...
03.08.2021 21:43
- Son Güncelleme: 03.08.2021 21:44
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Yamaç Koçovalı karakteriyle başrolünü üstlendiği Çukur dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
Dizinin final yapmasının ardından Aras Bulut İynemli'nin İçerde ve Çukur'un ardından Kuruş'la izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.