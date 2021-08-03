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Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Şarkıcı Yusuf Güney, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçiren Güney, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) olan şarkıcı, sosyal medya hesabında açıklama yapmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...

03.08.2021 19:31 - Son Güncelleme: 03.08.2021 19:56
Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle tartışıp havaya ateş açtığı için gözaltına alındı.

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Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçiren Güney, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Güney, saldırıya uğradıklarını ve mecbur kaldığı için ruhsatlı silahına davrandığını söyledi.

Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.

Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama

Orman memurlarının üzerine yürüdüğü ve havaya ateş açtığı için gözaltına alınan şarkıcı, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü. Güney, olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaparak yaşadıklarını anlattı.