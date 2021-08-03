Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Orman söndürme memurlarıyla tartışan şarkıcıdan ilk açıklama
Gözaltına alınan Yusuf Güney serbest bırakıldı! Şarkıcı Yusuf Güney, Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçiren Güney, ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) olan şarkıcı, sosyal medya hesabında açıklama yapmayı da ihmal etmedi. İşte detaylar...
03.08.2021 19:31
- Son Güncelleme: 03.08.2021 19:56
Manavgat'ta devam eden yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bölgeye giden şarkıcı Yusuf Güney, görevlilerle tartışıp havaya ateş açtığı için gözaltına alındı.
Antalya Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkiinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartıştı.